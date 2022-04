A partir desta quinta-feira, as temperaturas vão começar a subir em Portugal e o bom tempo deve prolongar-se até domingo, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a prever que as temperaturas chegue aos 28ºC em algumas regiões do interior e do sul do país.

Já nesta quinta-feira, relatou a meteorologista do IPMA, Patrícia Gomes, à CNN Portugal, vão registar-se aumentos entre os quatro e os oito graus. As diferenças térmicas continuarão, no entanto, a ser acentuadas, com as mínimas a variarem entre os 6ºC e os 13ºC e as máimas a oscilarem entre os 20ºC e os 24ºC.

Na sexta-feira, o Vale do Tejo e o Alentejo terão temperaturas máximas entre os 25ºC e os 28ºC, enquanto no litoral as máximas andarão entre os 23ºC e os 27ºC.

No fim de semana, o estado do tempo vai manter-se estável, embora seja esperada uma ligeira descida da temperatura em particular no litoral e no centro. Ainda assim, as máximas irão variar entre os 21 e os 28 graus.