Após uma semana de muito calor um pouco por todo o país, as temperaturas vão arrefecer, podendo mesmo cair alguma chuva na maior parte de Portugal Continental, como explica a CNN Portugal.

De acordo com as informações disponibilizadas no site do IPMA, as previsões apontam para a queda de chuva no domingo e na segunda-feira nas regiões Norte, Centro, Alto Alentejo e também nos distritos de Lisboa e Setúbal.

É esperada uma descida das temperaturas em todo o país. Para Lisboa, onde esta sexta-feira as temperaturas atingiram os 32 graus Celsius, a máxima prevista para segunda-feira é de apenas 21 graus.

No Porto, a descida da temperatura máxima também poderá ser acentuada, dos 29 graus previstos para sábado para os 20 graus antecipados para quarta-feira.

Após os dias cinzentos, o IPMA prevê uma melhoria gradual do estado do tempo, à medida que se aproximar o fim de semana de 21 e 22 de maio.