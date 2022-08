Portugal vai entrar na terceira vaga de calor já no sábado. O alerta foi dado, esta quarta-feira, pelo ministro da Administração Interna, que destacou que as temperaturas quentes irão prolongar-se até setembro, estando, assim, aumentado o risco de incêndios.



Em declarações aos jornalistas, José Luís Carneiro afirmou que é esperado um mês de setembro «50 a 60 por cento mais quente do que nos setembros anteriores e 40 por cento mais seco», o que faz com que haja 50 concelhos - interior Norte e Centro, Alto Alentejo e Algarve - em perigo máximo.

O ministro afirmou ainda que «não se pode excluir o cenário» de contingência face ao risco elevado de incêndio. «Ainda não vencemos este período crítico de incêndios»; deixou claro, afirmando que este pode prolongar-se até outubro.



