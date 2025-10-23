O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) informou que a depressão Benjamin vai sentir-se em Portugal continental até ao próximo domingo, dia 26.

«A região com maior probabilidade de registar acumulados de precipitação mais elevados neste período é a região Centro, com valores entre 50 e 100 mm, podendo estender-se à região Norte», pode ler-se no comunicado.

Para sexta-feira e sábado, o IPMA indica que o país será afetado por «um fluxo do quadrante oeste, com transporte de uma massa de ar com conteúdo elevado em vapor de água, o que irá originar precipitação forte e persistente».

Relativamente a domingo, «prevê-se um desagravamento das condições meteorológicas nas regiões Norte e Centro, com o sistema frontal a deslocar-se para a região Sul, onde a precipitação poderá ser temporariamente mais intensa neste dia até ao início da tarde».

