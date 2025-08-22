Metereologia
Há 4 min
Atenção: temperaturas vão descer e é esperada chuva
Descidas esperadas de 2 a 7 gruas e aguaceiros no centro e sul do país. Zonas com incêndios não serão afetadas
Descidas esperadas de 2 a 7 gruas e aguaceiros no centro e sul do país. Zonas com incêndios não serão afetadas
Depois de semanas com calor elevado, as temperaturas máximas vão descer entre os 2 e 7 graus, este domingo, em Portugal Continental.
A meteorologista Maria João Frada disse à Lusa que são esperados aguaceiros dispersos nas regiões do centro e sul.
Porém, e numa altura em que o país assolado por vários incêndios, os aguaceiros não terão impacto nessas zonas.
«O que vai ajudar é a descida dos valores da temperatura máxima e o aumento da humidade relativa a partir da noite de 23 [sábado] para 24 [domingo], isso sim ajuda», explicou.
No domingo, é esperado que as temperaturas desçam, dependendo da região, de 2 a 3 graus, podendo chegar a quedas de 5/6/7 graus Celsius.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS