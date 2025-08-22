Depois de semanas com calor elevado, as temperaturas máximas vão descer entre os 2 e 7 graus, este domingo, em Portugal Continental.

A meteorologista Maria João Frada disse à Lusa que são esperados aguaceiros dispersos nas regiões do centro e sul.

Porém, e numa altura em que o país assolado por vários incêndios, os aguaceiros não terão impacto nessas zonas.

«O que vai ajudar é a descida dos valores da temperatura máxima e o aumento da humidade relativa a partir da noite de 23 [sábado] para 24 [domingo], isso sim ajuda», explicou.

No domingo, é esperado que as temperaturas desçam, dependendo da região, de 2 a 3 graus, podendo chegar a quedas de 5/6/7 graus Celsius.

