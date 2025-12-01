Sete distritos de Portugal vão estar esta terça-feira sob aviso laranja devido à agitação marítima, segundo avisa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com ondas que podem atingir uma altura máxima de onze metros.

Os distritos em causa são Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga, com maior incidência nas zonas costeiras, onde são esperadas ondas de noroeste com cinco a seis metros de altura significativa, podendo atingir os 11 metros de altura máxima. Os avisos nestes sete distritos vigoram entre as 18h00 de terça-feira e as 15h00 de quarta-feira.

Toda a costa de Portugal continental vai estar, aliás, sob aviso amarelo devido à agitação marítima a partir das 12h00 de terça-feira, prolongando-se até às 3h00 de quarta-feira, tendo em conta a previsão de ondas de noroeste com quatro a cinco metros.

Queda de neve e muito frio a norte

Os distritos da Guarda e Castelo Branco vão estar sob aviso amarelo devido à neve, com o IPMA a prever queda de neve com acumulação acima de 1.600 metros, que poderá ser de 10 cm na Torre.

O instituto dá ainda conta como impactos prováveis: perturbação causada por queda de neve com acumulação e possível formação de gelo, por exemplo, vias condicionadas ou interditas, danos em estruturas ou árvores, abastecimentos locais prejudicados.

Este aviso nestes dois distritos do interior norte vai vigorar entre as 00h00 de terça-feira e as 00h00 de quarta-feira.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe «situação meteorológica de risco moderado a elevado, e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica».

A Direção-Geral da Saúde (DGS) já tinha recomendado no domingo medidas preventivas face às previsões de tempo frio, em especial na região Norte, recordando que há um aumento do risco de doenças respiratórias, agravamento de condições crónicas e acidentes.

Dando conta de que o IPMA prevê para os próximos dias tempo frio, com alguns distritos do Norte de Portugal continental a registarem temperaturas negativas, a DGS emitiu algumas recomendações à população para que se proteja dos efeitos negativos do frio na saúde.