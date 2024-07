O Metz anunciou, esta quinta-feira, a saída de Laszlo Boloni, depois da descida para a segunda divisão francesa na temporada passada.

«No início da temporada 2024/25, o FC Metz assinala a saída de Laszlo Boloni. Depois de dois anos no banco do clube de Croix de Lorraine, o natural de Târgu Mures deixa as margens do Mosela», pode ler-se no comunicado oficial.

Treinador do Sporting entre 2001 e 2003, campeão nacional em 2001/02, o técnico romeno esteve dois anos no Metz, conseguiu subir à primeira divisão e acabou por descer em 2023/24.

Para substituir Boloni, o clube francês escolheu Stéphane Le Mignan, técnico de 50 anos que treinava o US Concarneau, da Ligue 2, e assina agora até 2026.

«O FC Metz e o seu presidente, Bernard Serin, têm o prazer de formalizar a chegada de Stéphane Le Mignan ao cargo de treinador da equipa profissional. O técnico francês vai agora colocar a sua cultura de trabalho, a sua frescura e o seu entusiasmo ao serviço do clube da Croix de Lorraine até 2026», escreveu o clube.