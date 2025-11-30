México: Toluca de Paulinho empata e segue para as «meias» do Apertura
Triunfo por 2-1 sobre o Juárez na primeira mão é decisivo para o desfecho da eliminatória
O Toluca de Paulinho não foi além de um empate a zero na receção ao Juárez, mas acabou por garantir a passagem às meias-finais do Apertura, do México.
Titular na equipa da casa, o internacional português apenas foi substituído aos 86 minutos, sendo que para o seu lugar entrou o ex-FC Porto, Héctor Herrera. O encontro foi dominado na íntegra pelo Toluca, que teve quatro remates enquadrados com a baliza, mas não teve eficácia para dar alguma cor ao resultado.
Desta forma, o triunfo na primeira mão (2-1) revelou-se decisivo para o desfecho da eliminatória, assim como o golo de Paulinho nesse mesmo encontro, a passe de Diego Barbosa.
Na próxima fase estão também o Monterrey e o Tigres, faltando apenas conhecer o quarto e último semifinalista do Apertura, que sairá do confronto entre Cruz Azul e Guadalajara Chivas.