Paulinho não comenta uma possível convocatória de Roberto Martínez para o Mundial 2026 e refere que essa decisão «não depende» de si.

O avançado português foi um dos destaques do Toluca no encontro decisivo do Apertura, ao apontar um dos dois golos da formação mexicana frente ao Tigres. Além de se ter sagrado bicampeão, Paulinho conquistou ainda o prémio de melhor marcador do torneio.

«Mundial? Vamos ver, não depende de mim. O importante é que temos de continuar a trabalhar para manter o clube nos patamares mais altos, todos merecem que isso aconteça. O grupo ajudou-me muito e jogar com eles é mais fácil. Estou morto, estamos todos na verdade. Acredito que os jogadores do Tigres também estejam. Não faz muito sentido jogar de três em três dias, a qualidade do jogo baixa muito», afirma.

Assista às declarações de Paulinho: