Está confirmado mais um título para Paulinho e para o Toluca, que levou a melhor sobre o Tigres e sagrou-se bicampeão no México.

Após ter perdido por 2-1 na primeira mão, a equipa da casa até não entrou da melhor forma e aos 14 minutos já perdia, graças ao golo de Fernando Gorriaran. Só que a resposta do Toluca chegou ainda antes do intervalo, quando Helinho respondeu da melhor forma ao passe de Romero.

O empate manteve-se, por isso, até ao intervalo e os minutos iniciais do segundo tempo trouxeram o fator decisivo de Paulinho, titular no conjunto do Toluca. Na sequência de um cruzamento, o internacional português fugiu à marcação dos defesas e só teve de desviar a bola do alcance do guarda-redes para fazer o 2-1.

Ora, a partir daqui o jogo tornou-se mais dividido e com menos ocasiões de golo, acabando por ser necessário recorrer ao prolongamento. Aí, valeu a atenção de Guzmán para evitar o terceiro do Toluca em dois lances e tudo se decidiu da marca dos onze metros.

Na primeira sequência de cinco grandes penalidades, Ibáñez falhou para o Tigres e Federico Pereira desperdiçou um dos penáltis do Toluca. A partir daqui, seguiram-se oito remates certeiros antes de uma mão cheia de erros. Três jogadores não marcaram para o Tigres e acabou por ser Alexis Vega a revelar-se decisivo. O jogador estava de fora desde outubro devido a lesão e levou à loucura os adeptos do Toluca.

Depois da conquista do Clausura, na última temporada, o Toluca junta também o Apertura e sagra-se assim bicampeão nacional, com Paulinho a ser o melhor marcador da competição, com 15 golos.