O Club América confirmou a chegada de Raphael Veiga a título de empréstimo, até ao fim da temporada.

Através das redes sociais, o emblema mexicano anunciou a contratação do médio do Palmeiras, de Abel Ferreira, sendo que o Club América fica ainda com uma opção de compra pelo jogador. Além disso, nota para a renovação de contrato do Palmeiras com o atleta até 2028.

Ao serviço do clube desde 2017, Raphael Veiga fez sete golos e 11 assistências na última época (53 jogos), tendo apenas três encontros realizados este temporada pelo Palmeiras. No currículo destacam-se as duas Taças dos Libertadores e a conquista do Brasileirão em duas ocasiões.

Assista aqui ao vídeo de apresentação de Raphael Veiga: