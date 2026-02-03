México
Há 1h e 53min
OFICIAL: Raphael Veiga troca o Palmeiras pelo Club América
Abel Ferreira perde médio por empréstimo até ao fim da temporada
DIM
Abel Ferreira perde médio por empréstimo até ao fim da temporada
DIM
O Club América confirmou a chegada de Raphael Veiga a título de empréstimo, até ao fim da temporada.
Através das redes sociais, o emblema mexicano anunciou a contratação do médio do Palmeiras, de Abel Ferreira, sendo que o Club América fica ainda com uma opção de compra pelo jogador. Além disso, nota para a renovação de contrato do Palmeiras com o atleta até 2028.
Ao serviço do clube desde 2017, Raphael Veiga fez sete golos e 11 assistências na última época (53 jogos), tendo apenas três encontros realizados este temporada pelo Palmeiras. No currículo destacam-se as duas Taças dos Libertadores e a conquista do Brasileirão em duas ocasiões.
Assista aqui ao vídeo de apresentação de Raphael Veiga:
RELACIONADOS
OFICIAL: Alverca aposta em jovem defesa espanhol
OFICIAL: Al Ittihad colmata saída de Benzema com avançado do Mónaco
OFICIAL: Santa Clara anuncia Petit como novo treinador
OFICIAL: Vecino deixa Itália 13 anos depois e reforça o Celta de Vigo
OFICIAL: Sporting contrata jovem espanhol ao Tenerife
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS