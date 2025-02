Grishall Disner, Mr. América Jr e Mr. México Jr 2023 (+90kg), foi encontrado sem vida e com dois tiros na casa de banho de um bar no bairro de Coapa, em Tlalpan, na Cidade do México.

A polícia local está a investigar o sucedido. Disner estaria embriagado e nesta altura os inspetores estão mais inclinados para a tese de ter sido o próprio o autor dos disparos, embora não descartem a possibilidade do envolvimento de terceiros. Segundo a imprensa mexicana, os tiros foram no estômago e na cabeça.

O pai de Grishall Disner, que tinha 23 anos, é o coordenador de Investigação de Homicídios da Cidade do México.