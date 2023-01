O Pachuca fez uma dupla homenagem a Pelé antes do jogo em que acabou por golear o Puebla (5-1), na primeira jornada do Torneio Clausura da liga mexicana.

O clube mexicano começou por inaugurar um trono na bancada dedicado ao «rei Pelé», depois os jogadores subiram ao relvado equipados à Pelé, com a camisola que o Brasil usou no Mundial de 1970, com o número 10 nas costas.

Ora veja: