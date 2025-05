O América venceu na madrugada desta segunda-feira o Cruz Azul por 2-1 na segunda mão das meias-finais do Torneio de Clausura do México e apurou-se para a final da competição.

Os golos do encontro surgiram apenas na segunda parte. O Cruz Azul, antigo clube de Martín Anselmi, vinha com uma vantagem de 1-0 na primeira mão e até marcou primeiro por Faravelli [57m].

Henry Martin [66m] reduziu com uma grande penalidade para o América e Borja [79m], ex-Sporting e Sp. Braga, fez a reviravolta no marcador e deu o triunfo na eliminatória ao América, apesar do empate 2-2 no agregado.

Com esta vitória, o América vai jogar frente ao Toluca, do ex-Sporting Paulinho, a final do Torneio de Clausura do México, uma eliminatória também jogada a duas mãos.