Uma troca de um quarto árbitro no clássico mexicano entre o Monterrey e o Tigres, realizado no passado dia 20, está a provocar polémica no futebol daquele país. Numa primeira fase, Rosario Cárdenas tinha sido substituído por «razões de saúde», mas agora um antigo árbitro veio a público revelar outros motivos para a polémica troca.

A revelação foi feita por um antigo árbitro, Francisco Chacon que, num programa do canal Récord +, sobre a «podridão na arbitragem», denunciou que os clubes têm listas de árbitros que estão «proibidos» de apitar os respetivos jogos, além de revelar os motivos para a troca de quarto árbitro no clássico que em que o Monterrey acabou por vencer o Tigres (4-2).

«Pelo que me disseram, este rapaz não foi para os copos, levou foi uma acompanhante para o hotel da concentração e lá, aparentemente, drogaram-no e roubaram-lhe os seus pertences, a carteira, o telemóvel e o dinheiro», revela Francisco Chacon.

Além disso, revela ainda o antigo árbitro, no dia do jogo, Rosário Cardenas «estava num estado impróprio». «Não estava em condições para aparecer à noite num jogo da primeira divisão, foi por isso que foi feita a troca», revelou ainda Francisco Chacon.

Revelações que acabaram por ter repercussões, com o Conselho de Arbitragem mexicano a abrir um inquérito para apurar o que realmente aconteceu a Rosario Cárdenas na véspera do clássico mexicano.