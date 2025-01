Stephanie Ribeiro, luso-americana, esteve em alta no último jogo da liga feminina do México, a contar para a terceira jornada do campeonato.

A jogadora marcou um poker aos (21, 45, 54 e 69 minutos) e ainda deu mais duas assistências.

O Pumas está em quarto lugar, com seis pontos, os mesmos que o líder do campeonato, Monterrey.

Nascida nos Estados Unidos, Stephanie, de 30 anos, tem no seu currículo uma internacionalização por Portugal e está no México desde a temporada 2021/22.