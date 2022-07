Agora é oficial, Daniel Alves é reforço do Pumas. O experiente lateral, de 39 anos, assinou um contrato de um ano com a equipa mexicano com o objetivo de jogar com regularidade e conseguir uma das vagas para a fase final do Mundial2022 que se joga, no final do ano, no Qatar.

No Pumas, Dani Alves vai encontrar o ex-benfiquista Toto Salvio que deixou recentemente o Boca Juniors para também reforçar o oitavo classificado da liga mexicana.

Daniel Alves, o jogador com mais títulos do mundo, vai, assim, prosseguir a carreira no México, depois de já ter jogado sucessivamente no Bahia, Sevilha, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain e São Paulo. Na última temporada, o defesa voltou a representar o Barcelona.