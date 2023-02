O argentino Diego Cocca foi anunciado como novo selecionador do México, sucedendo no cargo a Tata Martino, que saiu após o Mundial no Qatar.

O técnico de 50 anos estava desde janeiro no Tigres, mas deixou a equipa ao fim de apenas três jogos e duas vitórias para assumir o comando da seleção mexicana.

Além do vasto currículo como treinador em equipas argentinas e de uma experiência na Colômbia, já orientou os mexicanos do Santos Laguna, Club Tijuana e Atlas.