OFICIAL: México confirma Rafael Márquez como novo selecionador
Antigo central sucede a Javier Aguirre que comandou os «aztecas» no Mundial 2026
Antigo central sucede a Javier Aguirre que comandou os «aztecas» no Mundial 2026
O antigo central mexicano Rafael Márquez é o novo selecionador do México, segundo confirmou, esta quarta-feira, a federação azteca, dois dias depois da saída de Javier Aguirre, logo após a derrota diante da Inglaterra (2-3), em jogo dos oitavos de final do Mundial 2026.
Aguirre já tinha anunciado Rafael Márquez como sucessor, no momento em que anunciou a sua saída, mas a Federação do México oficializou agora o ingresso do antigo central, atualmente com 47 anos.
Rafael Márquez jogou seis temporadas no Barcelona, entre 2003 e 2009, e foi no clube catalão que começou a carreira de treinador, na equipa B, antes de ser recrutado pela federação mexicana, em 2024, para ser adjunto do selecionador mexicano. Agora foi promovido a treinador principal da seleção azteca.
La FMF designa a Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/saIlfrQzHp— Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026