O antigo central mexicano Rafael Márquez é o novo selecionador do México, segundo confirmou, esta quarta-feira, a federação azteca, dois dias depois da saída de Javier Aguirre, logo após a derrota diante da Inglaterra (2-3), em jogo dos oitavos de final do Mundial 2026.

Aguirre já tinha anunciado Rafael Márquez como sucessor, no momento em que anunciou a sua saída, mas a Federação do México oficializou agora o ingresso do antigo central, atualmente com 47 anos.

Rafael Márquez jogou seis temporadas no Barcelona, entre 2003 e 2009, e foi no clube catalão que começou a carreira de treinador, na equipa B, antes de ser recrutado pela federação mexicana, em 2024, para ser adjunto do selecionador mexicano. Agora foi promovido a treinador principal da seleção azteca.

RELACIONADOS
Mundial 2026: Javier Aguirre deixa o comando da seleção do México
Mundial 2026: México-Inglaterra, 2-3 (crónica)
Tiroteios em Los Angeles fazem quatro feridos
Mundial 2026: Henderson foi operado depois se ter lesionado a festejar