Paulinho: «Nos últimos 15 dias vi mais vezes os meus colegas que a minha família»
Avançado do Toluca deixou críticas em relação ao calendário da «Leagues Cup» depois da eliminação frente ao Orlando City
Avançado do Toluca deixou críticas em relação ao calendário da «Leagues Cup» depois da eliminação frente ao Orlando City
O Toluca de Paulino (ex-Sporting) foi eliminado na madrugada desta sexta-feira da Leagues Cup, uma competição que reúne equipas dos Estados Unidos e do México, pelo Orlando City.
Depois da derrota nas grandes penalidades, o avançado português fez questão de deixar duras críticas à organização da competição.
«É um torneio para as equipas americanas, porque não faz muito sentido que fiques aqui nove dias para jogar três partidas, voltes para o México e depois regresses outra vez para jogar. Chegámos segunda-feira, vamos amanhã e na quinta-feira à noite já nos concentramos outra vez para jogar, sexta-feira ou de sexta para sábado», começou por dizer na zona mista.
«Acho que nos últimos 15 dias vi mais vezes os meus colegas que a minha família. Não é uma desculpa, é uma realidade, são factos. Nós queremos ganhar, como não ganhámos, para nós é um dia mau, mas a verdade é que as equipas mexicanas começam a perder antes de começar o torneio», atirou o jogador de 32 anos.
Veja aqui as declarações de Paulinho: