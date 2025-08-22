O Toluca de Paulino (ex-Sporting) foi eliminado na madrugada desta sexta-feira da Leagues Cup, uma competição que reúne equipas dos Estados Unidos e do México, pelo Orlando City.

Depois da derrota nas grandes penalidades, o avançado português fez questão de deixar duras críticas à organização da competição.

«É um torneio para as equipas americanas, porque não faz muito sentido que fiques aqui nove dias para jogar três partidas, voltes para o México e depois regresses outra vez para jogar. Chegámos segunda-feira, vamos amanhã e na quinta-feira à noite já nos concentramos outra vez para jogar, sexta-feira ou de sexta para sábado», começou por dizer na zona mista.

«Acho que nos últimos 15 dias vi mais vezes os meus colegas que a minha família. Não é uma desculpa, é uma realidade, são factos. Nós queremos ganhar, como não ganhámos, para nós é um dia mau, mas a verdade é que as equipas mexicanas começam a perder antes de começar o torneio», atirou o jogador de 32 anos.

Veja aqui as declarações de Paulinho: