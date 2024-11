Paulinho chegou ao México e conquistou os mexicanos. O antigo avançado do Sp. Braga e do Sporting é já uma das figuras incontornáveis da liga mexicana com 14 golos marcados e sete assistências em vinte jogos pelo Toluca, mas há um pormenor que está a incomodar o jogador português: a altitude.

A cidade de Toluca fica a 2.667 metros acima do nível do mar, o que obrigado os atletas a um esforço extra, quer nos treinos, quer nos jogos e Paulinho deu conta disso mesmo em declarações à VIVO Sports.

«Foi o Renato [Paiva] que me ligou para vir para aqui, mas nunca me falou na altitude, foi inteligente... falou-me muito bem do Toluca, a primeira vez que falou do Toluca fiquei a pensar que estava a falar do clube do coração dele», destacou Paulinho.