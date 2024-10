Na madrugada desta quarta-feira, em Toronto – enquanto os Raptors defrontavam os Celtics, em basquetebol – a seleção do Canadá venceu o Panamá, por 2-1. Entre os titulares esteve Eustáquio, médio do FC Porto que deixou o encontro aos 79 minutos.

Quanto a golos neste particular, Cyle Larin, avançado do Maiorca, inaugurou o marcador, aos 44m.

Na etapa complementar, e entre trocas, José Fajardo repôs a igualdade, aos 69m.

Por fim, aos 87 minutos, Jonathan David – um dos mais promissores do Canadá – forçou a vantagem dos anfitriões. O avançado, de 24 anos, cumpre o quinto ano nos franceses do Lille.

No outro particular desta madrugada, o México derrotou os Estados Unidos, por 2-0. Antes dos golos, Andrés Guardado foi ovacionado, no último jogo pela seleção mexicana.

Ao cabo de 182 partidas, o médio, de 38 anos, guarda participações em Mundiais (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022), na Copa América (2007 e 2016), na Gold Cup (2007, 2011, 2015 e 2019), na Taça CONCACAF (2015) e na Taça das Confederações (2013 e 2017).

O currículo conta com as conquistas da Taça CONCACAF (2015) e da Gold Cup (2011, 2016 e 2019).

Aos 22 minutos, Raúl Jiménez assinou o primeiro golo, cobrando um livre de forma soberba.

No segundo tempo, aos 49 minutos, César Huerta ampliou a vantagem, assistido por Jiménez.

Esta foi a primeira derrota de Mauricio Pochettino no comando dos norte-americanos, depois da vitória sobre o Panamá (2-0) e o empate com a Nova Zelândia (1-1).