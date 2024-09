Paulinho assistiu para o golo da vitória do Toluca no terreno do Monterrey, em partida a contar para a jornada 6 do Apertura do México.

Com 1-1 no marcador aos 87 minutos, o ex-jogador do Sporting ganhou uma bola de cabeça após pontapé de baliza do guarda-redes do Toluca e isolou Isaías Violante para o golo que decidiu o jogo a favor da equipa de Renato Paiva.

Com este resultado, em casa de uma equipa histórica do México, o Toluca salta para o segundo lugar com 14 pontos, menos dois do que o líder Cruz Azul.