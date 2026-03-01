Paulinho está imparável no México! Depois de três jogos consecutivos a marcar, o internacional português brilhou na vitória do Toluca frente ao Chivas (2-0) com uma assistência de calcanhar para Jorge Díaz fechar o resultado logo ao minuto 16.

O triunfo permite ao Toluca igualar o adversário da oitava jornada na segunda posição do Clausura mexicano, com 18 pontos, menos um do que o líder Cruz Azul, que ganhou, esta madrugada, na casa do Monterrey (2-0).

De recordar que, este fim de semana, o Juárez, de Pedro Caixinha e Ricardinho, venceu o Atlas (3-1) e o Pachuca, de William Carvalho, perdeu com o Mazatlán (1-0).

RELACIONADOS
VÍDEO: Juárez de Pedro Caixinha regressa às vitórias no Clausura
VÍDEO: Paulinho bisa na vitória do Toluca na Liga Mexicana
OFICIAL: Paulinho renova com o Toluca até 2029