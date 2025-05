O Toluca do ex-Sporting Paulinho venceu o Monterrey por 2-1 na segunda mão dos quartos de final do Torneio de Clausura do México depois de triunfar na eliminatória por 4-4.

O avançado internacional português foi titular no Toluca que precisava de virar o resultado da primeira mão da eliminatória, onde tinha perdido por 3-2 em casa do Monterrey.

O jogo não começou da melhor forma para a equipa do antigo jogador do Sporting pois Helinho foi expulso com vermelho direto logo aos 21 minutos. No entanto, nove minutos depois, Vega abriu o marcador e igualou a eliminatória.

No segundo tempo, o Monterrey reagiu e empatou por intermédio de de la Rosa [48m], mas Paulinho [68m] marcou o golo da vitória do encontro e da eliminatória e cimentou a liderança da lista de melhores marcadores, com 13 golos marcados.