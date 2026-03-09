Paulinho continua em grande forma ao serviço do Toluca do México. O avançado ex-Sporting chegou aos 21 golos esta temporada depois de mais um tento no triunfo por 3-1 sobre o Juárez, de Pedro Caixinha, na décima jornada do «Clausura».

Os golos surgiram apenas na segunda parte, primeiro Helinho (54m) na sequência de uma grande penalidade. Briseno (70m) dilatou a vantagem para o Toluca, mas logo a seguir Guilherme Castilho (72m) reduziu para o Juárez.

Já em período de descontos, Paulinho fechou o resultado em 3-1 depois de marcar um golo cheio de classe. O avançado ex-Sporting e Sp. Braga recebeu um cruzamento de Ruiz e picou por cima do guarda-redes adversário.

Com este resultado, o Toluca segue no segundo lugar do campeonato de Clausura com 24 pontos, a um do líder Cruz Azul.

Veja aqui o golo de Paulinho: