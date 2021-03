Jesús Corona integra a convocatória da seleção mexicana para os compromissos de março.

O extremo do FC Porto faz parte das escolhas do selecionador Tata Martino para os jogos particulares frente a País de Gales e Costa Rica, ambos em solo europeu.

Além de Tecatito, nota para Herrera, antigo médio dos dragões que também faz parte da lista, e para Raúl Jiménez: o antigo avançado do Benfica, atual jogador do Wolverhampton, está a recuperar de uma operação à cabeça, mas vai estar com a comitiva tricolor durante parte do estágio.

O México defronta o País de Gales no dia 27 de março, em Cardiff, e a Costa Rica três dias depois, em Wiener Neustadt, Áustria.