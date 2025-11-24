México: Juárez de Ricardinho elimina Pachuca de William e segue para os «quartos»
Equipa do médio português vai agora defrontar o Toluca de Paulinho
Equipa do médio português vai agora defrontar o Toluca de Paulinho
O Juárez, onde joga o português Ricardinho, recebeu e venceu o Pachuca de William Carvalho, por 2-1, garantindo um passaporte inédito para os quartos de final da Liga Apertura do México.
No que toca à partida, Madson e Puma marcaram os golos da equipa da casa, aos 15 e 38 minutos. Jhonder Cádiz ainda reduziu (45+1m), mas não evitou o desaire.
Ricardinho, que foi lançado aos 85 minutos, ainda conseguiu marcar, aos 90+5m, mas viu o golo ser anulado pelo VAR. O português William Carvalho começou no banco e entrou aos 63 minutos.
Na próxima fase, a equipa do médio de 27 anos vai defrontar, a duas mãos, o Toluca de Paulinho.
De recordar que o Juárez, e tal como avançou o Maisfutebol em tempo oportuno, está em negociações com o treinador português Pedro Caixinha.