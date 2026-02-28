O Juárez de Pedro Caixinha recebeu e venceu o Atlas por 3-1, num jogo que marcou o regresso às vitórias da equipa da casa no Clausura.

As coisas começaram de feição logo no primeiro minuto de jogo, com o golo apontado pelo ex-Famalicão Puma, sendo que o técnico luso teve dores de cabeça pouco depois, com a lesão de Ricardinho (19 minutos).

A resposta dos visitantes chegou aos 26 minutos, com uma grande penalidade assinada por Arturo González, mas já em cima do intervalo, o Juárez passou novamente para a frente do marcador, graças ao remate certeiro de Denzell García.

Ora, o regresso dos balneários trouxe um equilíbrio enorme entre as duas equipas e o Juárez acabou por ampliar a vantagem com demérito do adversário e uma infelicidade de Gustavo Ferrareis. O jogador do Atlas colocou a bola no interior da própria baliza e fixou assim o resultado final em 3-1.

Desta forma, o Juárez ocupa o 13.º lugar da prova, com os mesmos sete pontos do Atlético San Luís, Club León e Mazatlán.

Assista aqui aos melhores momentos do jogo: