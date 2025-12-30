Lucas Ocampos, avançado argentino, sofreu uma paralisia facial no lado esquerdo do rosto. O jogador de 31 anos, que representa os mexicanos do Monterrey, será baixa no mínimo durante uma semana.

«O Clube de Futebol Monterrey informa que o jogador Lucas Ocampos apresentou paralisia facial do lado esquerdo do rosto, provavelmente de etiologia viral. Ocampos foi avaliado por um especialista para definir o tratamento a seguir. O jogador ficará em repouso durante sete dias e sua evolução clínica será avaliada para determinar quando ele poderá retornar aos treinos de pré-temporada com o grupo», informou o clube em comunicado.

Formado no River Plate, Ocampos representou clubes como Monaco, Marselha, Milan, Sevilha e Ajax. Está há duas temporadas no México. Numa publicação na conta pessoal, o internacional argentino publicou uma imagem com a mensagem: «Janeiro será melhor».