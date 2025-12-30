México: Lucas Ocampos sofre paralisia facial
Internacional argentino será baixa, no mínimo, durante uma semana para o Monterrey
Internacional argentino será baixa, no mínimo, durante uma semana para o Monterrey
Lucas Ocampos, avançado argentino, sofreu uma paralisia facial no lado esquerdo do rosto. O jogador de 31 anos, que representa os mexicanos do Monterrey, será baixa no mínimo durante uma semana.
«O Clube de Futebol Monterrey informa que o jogador Lucas Ocampos apresentou paralisia facial do lado esquerdo do rosto, provavelmente de etiologia viral. Ocampos foi avaliado por um especialista para definir o tratamento a seguir. O jogador ficará em repouso durante sete dias e sua evolução clínica será avaliada para determinar quando ele poderá retornar aos treinos de pré-temporada com o grupo», informou o clube em comunicado.
Formado no River Plate, Ocampos representou clubes como Monaco, Marselha, Milan, Sevilha e Ajax. Está há duas temporadas no México. Numa publicação na conta pessoal, o internacional argentino publicou uma imagem com a mensagem: «Janeiro será melhor».
DURO PRESENTE PARA LUCAS OCAMPOS. Rayados de Monterrey confirmó en un parte médico que sufre una "parálisis facial de hemicara izquierda de probable etiología viral". El crack ex-River mostró en redes sociales como viene atravesando el reposo... pic.twitter.com/QNmJFw0ukM— SportsCenter (@SC_ESPN) December 29, 2025