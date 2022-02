O Santos Laguna comunicou esta quinta-feira a saída de Pedro Caixinha, «depois de realizar a análise correspondente ao desempenho e aos resultados desportivos neste momento.»



O treinador português conseguiu apenas uma vitória nos últimos oito jogos.



Para além de quatro derrotas e dois empates no campeonato mexicano, o Santos Laguna acaba de perder por 3-0 com o CF Montréal, nos oitavos de final da Taça CONCACAF, depois de ter vencido em casa pela margem mínima.



Pedro Caixinha estava no Santos Laguna desde 1 de dezembro de 2021.