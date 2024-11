Paulinho voltou a brilhar em mais um jogo de Toluca de Renato Paiva.

O ex-avançado do Sporting bisou no empate caseiro com o Club León, na 15.ª jornada do Apertura do México, e evitou a derrota no reencontro de Paiva com a equipa que treinou em 2022.

O Toluca esteve a perder por 2-0 (Stiven Mendoza aos 15 e José Alvarado aos 57m), mas Paulinho voltou a mostrar o faro de golo que lhe tem sido habitual no México.

Começou por reduzir à hora de jogo num excelente cabeceamento após canto batido da esquerda.

E, numa altura em que o Toluca jogava reduzido a dez, por expulsão de Bruno Méndez, voltou a faturar de cabeça aos 87 minutos, beneficiando também da colaboração do guarda-redes do León.

Desde que chegou ao Toluca, Paulinho soma 13 golos, 12 dos quais no campeonato, onde é o melhor marcador

Com este resultado, o Toluca segue no segundo lugar com 32 pontos, mas agora mais longe do líder Cruz Azul, que soma 40.