Paulinho voltou a ser protagonista no México. O antigo avançado do Sporting marcou um dos golos na vitória do Toluca por 3-2 diante do Monterrey, resultado que permitiu ao clube recuperar da desvantagem da primeira mão (0-1) e garantir um lugar na final do Torneio Apertura, frente ao Tigres.

Aos 33 anos, o avançado natural de Barcelos atravessa o período mais produtivo da carreira: soma 18 golos e 2 assistências em 23 jogos esta temporada, depois de ter terminado a época anterior com 29 golos e 8 assistências em 43 encontros. Em 2025, é já o melhor marcador português ao serviço de um clube, com 33 golos, mais três que um tal... Cristiano Ronaldo.

No final da partida, Paulinho não escondeu a felicidade pelo momento que atravessa e voltou a expressar a ambição de regressar à seleção nacional, onde não atua desde novembro de 2020.

«Saiu-me a lotaria ao vir jogar para o México e para esta equipa. Sou uma pessoa muito feliz e devo tudo ao Toluca pelo que estou a passar», afirmou.

«Quero muito ir à seleção, quero jogar por Portugal. Se há dois anos me falassem desta possibilidade, diria que era loucura. Agora… vou trabalhar para isso», acrescentou o avançado.

Apesar do rendimento impressionante, Paulinho nunca foi convocado por Roberto Martínez, sucedendo às três internacionalizações que registou com Fernando Santos, nas quais marcou dois golos.