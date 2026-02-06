Renato Paiva voltou a recordar a forma como contratou Paulinho para o Toluca. Em entrevista ao jornal As do México, o treinador português recorda que, numa primeira fase, a contratação do avançado português suscitou muitas dúvidas da parte dos dirigentes que acabaram por dissipar-se pelos muitos golos que o antigo avançado do Sporting tem marcado na liga mexicana: 29 na primeira época, aos quais já juntou mais 19 na segunda.

O treinador começa por recordar que o Toluca já tinha praticamente fechada a contratação de um número nove quando recebeu uma chamada do empresário de Paulinho.

«É uma história muito bonita, muito curiosa. Estou um dia em casa e o representante do Paulinho liga-me a perguntar se eu precisava de um 9. Nós estávamos com um 9 mais ou menos adiantado para contratar. Disse-lhe: “Temos aqui um jogador quase fechado, mas diz-me quem é, por curiosidade”. Ele disse-me que era o Paulinho. E eu: “Paulinho?”. “Sim, Paulinho do Sporting”, disse. E eu: “Ops... Paulinho do Sporting?”. E ele: “Sim, Paulinho do Sporting. Ele quer sair porque o Gyokeres é titular indiscutível, está a marcar muitos golos e o Paulinho não está a jogar tanto, está com idade de começar a pensar em terminar a carreira…», começa por enunciar.

Renato Paiva não perdeu tempo e reuniu-se de imediato com a direção do Toluca para abordar a possibilidade de contratar o avançado português. Uma oportunidade que, numa primeira fase, foi recebida com muita desconfiança. «A primeira reação foi que não, que já era um pouco mais velho e tinham receio em relação à adaptação de um jogador europeu ao futebol mexicano, um jogador que nunca tinha saído da Europa...», prossegue o treinador.

Os dirigentes não fecharam a porta, pediram tempo para pensar, mas Renato Paiva pegou de imediato no telefone e ligou a Paulinho que, por acaso, até estava no México, de férias em Cancún. «O Paulinho fez-me um monte de perguntas sobre o Toluca, sobre o futebol mexicano. Disse-lhe a realidade, as melhores coisas, mas a realidade. E ele disse: “Estou em Cancún, posso fazer as malas e já vou direto ao Toluca”. Disse-lhe: “Deixa ver o que clube diz”».

Paulinho acabou por regressar a Portugal, até porque as negociações com o Sporting não foram fáceis, mas a decisão final coube a Renato Paiva. «Na última reunião, o Santiago [San Román ] disse-me: “Por nós ok, a decisão é tua, estás cem por cento seguro que é o homem que precisamos?”. E eu respondi: "Não estou cem, estou duzentos por cento seguro”».

Hoje em dia já ninguém tem dúvidas sobre a aposta do Toluca em Paulinho que, aos 33 anos, já acumula 48 golos e 10 assistências num total de 71 jogos pelo clube mexicano.

Ora veja: