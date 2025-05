A duas semanas do início do Mundial de Clubes, o Pachuca, do México, anunciou a saída do treinador Guillermo Almada.

«O Pachuca informa que o treinador Guillermo Almada finalizou a sua brilhante etapa à frente da nossa equipa, despedindo-se dos jogadores, staff, diretores e colaboradores com um adeus emotivo», pode ler-se no comunicado oficial.

O técnico de 55 anos chegou ao Pachuca em 2022 (três épocas e meia) e conquistou uma Liga dos Campeões da CONCACAF e um campeonato mexicano.

Segundo a imprensa internacional, Almada é apontado ao rival do Cruz Azul.

No que toca ao Mundial de Clubes, o Pachuca integra o Grupo H juntamente com o Al Hilal, Real Madrid e Salzburgo.