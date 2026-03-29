México
Há 17 min
VÍDEO: aparato policial marca viagem de Portugal até ao Estádio Azteca
Autocarro que transporta formação lusa seguido por dezenas de carros de patrulha
DIM
Autocarro que transporta formação lusa seguido por dezenas de carros de patrulha
DIM
Portugal deslocou-se até ao Estádio Azteca de autocarro e o principal destaque da viagem acabou por ser o enorme aparato policial que cercou o veículo durante toda a viagem.
Através das redes sociais, um vídeo partilhado mostra a escolta policial recebida pela comitiva liderada por Roberto Martínez, sendo que atrás do autocarro seguiam dezenas de carros de patrulha. Recorde-se que no que toca ao jogo, México e Portugal não foram além de um empate a zero, na reinauguração do recinto.
Assista aqui ao momento:
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