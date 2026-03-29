Portugal deslocou-se até ao Estádio Azteca de autocarro e o principal destaque da viagem acabou por ser o enorme aparato policial que cercou o veículo durante toda a viagem.

Através das redes sociais, um vídeo partilhado mostra a escolta policial recebida pela comitiva liderada por Roberto Martínez, sendo que atrás do autocarro seguiam dezenas de carros de patrulha. Recorde-se que no que toca ao jogo, México e Portugal não foram além de um empate a zero, na reinauguração do recinto.

Assista aqui ao momento: