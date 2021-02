Uma tempestade de poeira obrigou este domingo a interromper durante alguns minutos o jogo Santos-Rayados, da liga mexicana.

A nuvem de partículas invadiu o estádio, levada pelo vento, impedindo a visibilidade.

O encontro esteve suspenso durante cerca de quatro minutos, até as condições melhorarem.

Veja as imagens no vídeo abaixo: