O Toluca conquistou a Supertaça do México e em grande destaque esteve Paulinho, ao marcar um dos três golos da formação mexicana frente ao Club América (3-1).

Num jogo disputado entre os vencedores dos torneios abertura e fecho da liga mexicana, o Toluca até começou a perder, ao sofrer um golo logo ao primeiro minuto de jogo. Só que até ao intervalo deu a cambalhota no marcador e foi a vencer para o descanso por 2-1.

O golo de Paulinho fechou as contas do encontro, à passagem dos 70 minutos. Este é o segundo título conquistado pelo jogador luso ao serviço do Toluca. Recorde-se que o internacional português trocou o Sporting pelos mexicanos na temporada 2024/25.

Assista aqui ao golo apontado por Paulinho: