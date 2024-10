Paulinho e Renato Paiva seguem imparáveis no Toluca e, na madrugada desta quarta-feira, golearam na receção o Puebla (5-0). A propósito da 13.ª ronda do torneio de abertura do campeonato mexicano, a dupla portuguesa arrecadou o terceiro triunfo consecutivo, subindo à vice-liderança.

Indiscutível no onze de Renato Paiva, Paulinho viu Federico Pereira inaugurar o marcador aos 15 minutos. Pouco depois, aos 24m, o avançado português desperdiçou um penálti.

Antes do intervalo, aos 37m, Violante duplicou a vantagem.

Na etapa complementar, Alexis Vega assinou o 3-0, aos 52 minutos. Até que, quatro minutos volvidos, Paulinho inscreveu o nome na lista dos marcadores.

Entre trocas, o ponta de lança luso bisou, aos 90+4m, atingindo os 10 golos no campeonato e a quarta ronda consecutiva a faturar. O ex-Sporting lidera a lista dos goleadores da Liga mexicana.

Desta forma, o Toluca é segundo, com 28 pontos, menos três face ao Cruz Azul, que guarda uma partida por disputar.

Para Paulinho e companhia segue-se a visita ao Necaxa (11.º), na madrugada de segunda-feira (meia-noite).

Restam quatro rondas no torneio de abertura do campeonato mexicano. Os seis melhores classificados seguem para os quartos de final. Por sua vez, os posicionados entre o 7.º e o 10.º posto disputarão o acesso a essa fase.