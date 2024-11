Com Paulinho a titular, o Toluca perdeu por 2-0 com o Club América, num jogo a contar para a primeira mão dos quartos de final do play-off, no campeonato do México.

Os comandados de Renato Paiva até dividiram o encontro nos primeiros 45 minutos, mas na segunda parte o adversário foi superior e fez os dois golos que decidiram o jogo, ambos por intermédio de Aguirre.

Este resultado obriga o Toluca a recuperar de uma desvantagem de dois golos no encontro da segunda mão, que acontece já este sábado, às 23h.

Veja aqui um dos golos apontados pelo Club América: