Mexico
Há 1h e 30min
México: Paulinho perde no arranque da final do Torneio de Abertura
Toluca derrotado na visita ao Tigres. Segunda mão disputada em casa da equipa de Paulinho, na segunda-feira
SS
Toluca derrotado na visita ao Tigres. Segunda mão disputada em casa da equipa de Paulinho, na segunda-feira
SS
O Toluca de Paulinho entrou a perder na final do Torneio de Abertura da liga do México, na visita ao Tigres (1-0). Na madrugada desta sexta-feira, o ponta de lança esteve em ação até aos 78 minutos. Antes, aos 46 minutos, Ángel Correa – avançado ex-Atlético de Madrid – fez o único golo.
Até final, o avançado Robert Morales, entrado no Toluca aos 58 minutos, foi expulso com vermelho direto aos 90+2 minutos.
A segunda mão está agendada para a madrugada de segunda-feira (1h), no reduto do Toluca. A equipa de Paulinho não conquista o Torneio de Abertura desde 2008 (o seu terceiro), enquanto o Tigres arrecadou o troféu em 2015, 2016 e 2017.
Continuar a ler
TAGS: Mexico Toluca Paulinho Made In Internacional
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS