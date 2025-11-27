O Toluca deslocou-se até ao reduto do Juárez e venceu por 2-1, num jogo em que Paulinho voltou a ser decisivo para a formação mexicana.

Na primeira mão dos «quartos» da Liga, o avançado português foi titular e viu o adversário adiantar-se no marcador logo aos três minutos, por intermédio de Murillo. Ora, esta magra vantagem manteve-se até ao intervalo e a resposta do Toluca chegou apenas nos segundos 45 minutos.

Briseno começou por restabelecer a igualdade no marcador (56 minutos) e Paulinho confirmou a reviravolta para os visitantes pouco depois, após cruzamento rasteiro de Diego Barbosa. No coração da área, o ex-Sporting só teve de desviar a bola do alcance do guarda-redes, numa execução típica de ponta de lança.

Assista aqui ao golo de Paulinho:

Este triunfo deixa o Toluca bem colocado para seguir em frente na competição e tentar revalidar o título conquistado na última temporada.