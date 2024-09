O Toluca de Renato Paiva registou, na madrugada desta segunda-feira, a primeira derrota na Liga e a segunda jornada sem vencer. No reduto do Santos Laguna – penúltimo antes do encontro – Paulinho e companhia foram incapazes de contrariar a tranquilidade dos anfitriões (2-0).

Para a nona jornada, Renato Paiva apostou no avançado ex-Sporting enquanto totalista.

Depois de, aos 14m, Paulinho deambular para a esquerda e servir o lateral Orrantía, que rematou contra um defesa, o Toluca espreitou de novo a vantagem.

Todavia, foi desvendado um fora de jogo milimétrico. Estavam decorridos 19 minutos.

Numa primeira parte dominada pelos forasteiros – sempre com Paulinho em destaque – o Santos Laguna aguardou pelos momentos indicados para delinear contra-ataques letais. E assim surgiu o 1-0, aos 45m.

Pela direita, Ramiro Sordo serviu Francisco Villalba, que, ao segundo poste, se limitou a encostar. Demérito para a defesa de Renato Paiva.

Na segunda parte, a cronologia repetiu-se. Enquanto Carlos Acevedo brilhava entre os postes, Emmanuel Echeverria acelerou pelo corredor esquerdo e sentenciou o encontro. Aconteceu em cima da hora de jogo.

Até final, o Santos Laguna até poderia ter ampliado a vantagem, face ao adiantamento dos comandados de Renato Paiva.

Assim, o Toluca é quarto, com 18 pontos, permitindo a fuga de Cruz Azul, Tigres e Monterrey. Paulinho e companhia estão a quatro pontos do líder, o Cruz Azul.

Na próxima ronda receberão o Atlas (8.º), na madrugada de domingo (meia-noite). Por sua vez, o Santos Laguna é 14.º, com oito pontos.