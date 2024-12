O Toluca foi eliminado nos quartos de final do Apertura mexicano.

Depois da derrota fora de casa com o Club América três dias antes por 2-0, a equipa de Renato Paiva estava obrigada a vencer por dois ou mais golos de diferença, mas acabou por repetir o resultado da 1.ª mão.

Paulinho foi titular, esteve em campo nos 90 minutos, mas ficou em branco. Os golos do Club América foram marcados por Marcel Ruiz (49m) na própria baliza e por Henry Martín, ao minuto 72.

O Toluca, recorde-se, havia sido 2.º classificado da fase regular do Apertura, enquanto o Club América, que é o atual campeão quer do Apertura quer do Clausura, teve de jogar o play-off.