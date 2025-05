Pulinho e Herrera foram titulares na derrota do Toluca na visita ao Monterrey (3-2). Na madrugada desta quinta-feira, no arranque dos “quartos” do Torneio de Encerramento da Liga do México, o avançado português ficou a zeros.

Entre os anfitriões – comandados por Demichelis – estiveram Óliver Torres e Corona – dois ex-FC Porto – enquanto o defesa Sergio Ramos continua a recuperar de lesão.

Ainda que o marcador tenha sido inaugurado pelo Toluca, aos 16 minutos – graças ao autogolo do defesa Guzmán – o duelo foi dominado pelo Monterrey. Por isso, o empate surgiu aos 44 minutos, pelo ala Deossa.

Na etapa complementar, o médio Canales e o avançado Berterame consumaram a reviravolta, aos 50 e 69 minutos, respetivamente. Pelo meio, Berterame viu um golo anulado por mão na bola, aos 58m.

Ainda que Herrera tenha assistido o defesa Luan para o 3-2, aos 82 minutos, tal revelou-se insuficiente para forçar novo empate. Na reta final, aos 90+2m, Paulinho viu cartão amarelo, o que o impossibilita de disputar a segunda mão.

O Toluca recebe o Monterrey na madrugada de domingo (2h).

A equipa de Herrera e Paulinho apenas conquistou o Torneio de Encerramento em 2010.

