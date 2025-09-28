O Toluca recebeu e venceu o Mazatlan por 3-1, num jogo em que Paulinho voltou a estar em destaque com um golo.

A primeira parte teve altos e baixos para a formação mexicana, que se colocou em vantagem graças ao golo de Héctor Herrera, aos 25 minutos, e em cima do intervalo ficou reduzida a dez elementos, após o vermelho direto mostrado ao médio ex-FC Porto.

Ainda assim, o domínio do Toluca transformou-se em golo logo a abrir a segunda parte, apontado por Bruno Mendéz (49 minutos). Paulinho não foi titular, mas saltou do banco aos 76 minutos, bem a tempo de marcar pelo terceiro jogo consecutivo.

O avançado português beneficiou de uma grande penalidade e não tremeu no frente a frente com o guarda-redes.

Assista aqui ao golo de Paulinho:

Até final, o melhor que o Mazatlan conseguiu fazer foi reduzir a desvantagem, graças ao golo de Benedeti. Este resultado mantém o Toluca na liderança do campeonato, com os mesmos 25 pontos do Monterrey e um de vantagem sobre o Club América e o Cruz Azul.