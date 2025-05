O Toluca de Paulinho é o novo campeão nacional do México, após ter derrotado o Club América, por 2-0, na segunda mão da final do Clausura.

Depois do nulo no primeiro jogo, as duas equipas vinham com todas as hipóteses em aberto e a verdade é que o equilíbrio reinou nos primeiros 45 minutos. Os golos só acabaram por chegar na segunda parte, quando Luan respondeu da melhor forma a um pontapé de canto e finalizou de cabeça para o fundo da baliza.

Assista aqui ao golo de Luan:

Pouco depois, o Toluca dobrou a vantagem, através da conversão de uma grande penalidade. Alexis Veiga assumiu a marcação e atirou forte para o 2-0, levando à loucura os milhares de adeptos presentes no recinto.

Esta é a 11.ª vez que o Toluca se sagra campeão nacional, depois da conquista mais recente em 2009/10, no novo formato da competição.