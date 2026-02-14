VÍDEO: Toluca regressa às vitórias com golo decisivo de Paulinho
Avançado português marca pelo segundo jogo consecutivo e Toluca ocupa terceiro lugar da Liga Mexicana Clausura
O Toluca colocou um ponto final na série de três empates consecutivos na Liga Mexicana Clausura, após vencer o Tijuana por 1-0, graças a um golo solitário de Paulinho.
Titular na equipa da casa, o internacional português teve nos pés a oportunidade de até faturar logo aos 16 minutos, mas estava em posição irregular e o lance não contou. Ora, cinco minutos depois contou mesmo e Paulinho apareceu no coração da área para fazer o que melhor sabe.
Assista aqui ao golo de Paulinho:
A celebrar o 109.º aniversário, o Toluca levou esta vantagem mínima até ao intervalo e a verdade é que o segundo tempo não teve grande história para contar.
Este triunfo mantém o vencedor do Apertura no terceiro lugar da tabela, com os mesmos 12 pontos do Pumas e a três (à condição) do Guadalajara, líder invicto e que ainda tem de ir a jogo nesta sexta jornada.