A madrugada deste domingo não foi a mais positiva para os portugueses no México. William Carvalho, ex-Betis, estreou-se pelo Pachuca, mas viu a sua equipa perder por 2-0, em casa, frente ao Tijuana.

No outro jogo, Paulinho, ex-Sporting, fez assistência para golo, mas o Toluca não foi além de um empate (1-1) na receção ao Pumas.

Na quinta jornada da Liga Apertura do México, o Pachuca recebeu o Tijuana. A equipa visitante viria a inaugurar o marcador pelos pés do avançado de apenas 16 anos, Gilberto Mora (33m).Ainda antes do intervalo, Kevin Castañeda dilatou a vantagem para dois golos (45+1m).

No segundo tempo, o Tijuana ficou reduzido a dez unidades depois da expulsão de Domingo Blanco (63m). O português William Carvalho entrou aos 87 minutos para fazer a estreia pela formação mexicana, mas não foi a tempo de causar algum impacto pelo menos no que ao resultado diz respeito.

Com esta derrota, o Pachuca perde pela primeira vez na competição. Ainda assim, mantém o primeiro lugar da tabela classificativa, com 12 pontos, à condição.

No outro jogo da Liga mexicana com participação portuguesa, o Toluca recebeu o Pumas, não conseguindo ir além de um empate a um golo.

Paulinho foi titular e viu Jorge Ruvalcaba, logo aos 12 minutos, a inaugurar o marcador a favor do Pumas. A resposta da equipa da casa surgiu apenas já para lá da hora de jogo e contou com a participação portuguesa.

Aos 67 minutos, Paulinho assistiu Jesús Angulo que restabeleceu o empate na partida. Sem mais golos no encontro, o resultado final (1-1) ditou uma divisão de pontos entre as equipas.

O Toluca registou o primeiro empate da competição e assume, para já, a quarta posição da tabela, com 10 pontos.

Outros resultados:

Guadalajara Chivas 1-2 Juarez

Cruz Azul 3-2 Santos Laguna

Tigres 1-3 América