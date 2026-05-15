«Relatório de scouting» é um espaço de análise da ProScout, empresa especialista em scouting e análise, que todas as semanas vai destacar um jogador, do futebol português ou do futebol internacional, sobre o qual valerá a pena ficarmos atentos.

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Mezian Mesloub, o português do Lens que se tornou viral

Idade: 16 anos (08/11/2009)

Posição: Médio-centro

Clube: Lens

Pé preferencial: Esquerdo

País: Portugal

O Lens tem sido uma das surpresas na Ligue 1 e já garantiu o segundo lugar e a respetiva presença na Champions na próxima época. O jogo em que a equipa garantiu a qualificação para a prova milionário foi contra o Nantes, em que o golo da vitória foi marcado por Mezian Mesloub: um rapaz de 16 anos, que é internacional jovem pela seleção portuguesa.

Mas quem é Mezian Mesloub, que tem também Soares no nome?

Nasceu em França, foi formado entre Lorient e Lens, é filho de Walid Mesloub, antigo internacional argelino e figura bem conhecida do futebol francês. Cresceu dentro do jogo e é visto há vários anos como um dos maiores talentos da academia do Lens. Mesloub, apesar de ter nascido em França, escolheu representar Portugal, país das origens maternas, tendo já representado os sub-16 e sub-17

Pontos Fortes: qualidade técnica e interpretação dos espaços

Mezian pertence à nova vaga de médios franceses, tecnicamente evoluídos, capazes de jogar em espaços curtos, acelerar com bola e assumir protagonismo entre linhas. Este tipo de médios acaba por se destacar porque são jogadores diferentes do protótipo de médio francês, mais físico.

É um jovem confortável a receber orientado, a proteger a bola sob pressão e a sair de zonas congestionadas com poucos toques. Joga quase sempre de cabeça levantada e consegue acelerar o jogo sem perder critério. Tem perfil para funcionar como médio interior, oito criativo ou até mais adiantado, próximo do último terço, onde a sua relação com bola é muito importante.

Outra característica diferenciadora é a capacidade para interpretar espaços. Apesar da idade, revela leitura muito interessante dos timings de aproximação e da ocupação entre linhas. Sabe quando baixar para ligar jogo, mas também quando aparecer em zonas de criação ou ataque à área. Essa inteligência posicional faz com que raramente desapareça do jogo e ajuda-o a ter influência contínua na circulação ofensiva.

Pontos a melhorar: físico e decisão

Mezian ainda está em fase de crescimento e terá inevitavelmente de ganhar robustez para competir ao mais alto nível de forma regular. Hoje consegue sobreviver muito pela técnica e inteligência, mas o salto definitivo exigirá outra capacidade de choque, resistência e continuidade competitiva. Ainda assim, é um jogador que tem margem para evoluir neste aspeto, tendo em conta que é um júnior a jogar com os grandes.

Como muitos jovens médios talentosos, arrisca bastante na procura do passe vertical ou da solução mais difícil. Isso aumenta o potencial criativo da equipa, mas também provoca perdas evitáveis. Encontrar equilíbrio entre irreverência e gestão será uma etapa importante na sua maturação.

Potencial

No Lens, um clube que tem apostado forte no desenvolvimento de jovens jogadores e numa identidade agressiva, intensa e vertical, tem o ambiente ideal para crescer. E o impacto recente na Ligue 1, com golo poucos segundos após a estreia pela equipa principal, apenas reforçou a ideia de que existe ali um potencial muito acima da média.

Mezian combina aquilo que é mais difícil de ensinar: sensibilidade técnica, criatividade espontânea e entendimento do jogo. Num contexto certo, com minutos e paciência, pode transformar-se num médio ofensivo de nível internacional. Tem ferramentas para construir carreira ao mais alto nível. E há algo que normalmente separa os grandes talentos dos restantes, quando entram em campo, o jogo parece acontecer mais depressa para eles. Em Mezian Mesloub, essa sensação já existe e está preparado para grandes desafios.